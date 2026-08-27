Duecento grammi di hashish e un grosso coltello nello zaino: ventenne arrestato, ma è già a casa ai domiciliari

Camminava a piedi lungo la via Vestina, ma i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Montesilvano lo hanno riconosciuto, poiché più volte segnalato a spacciare a ragazzi giovanissimi proprio come lui. Bloccato dai militari il giovane ventenne aveva…

Camminava a piedi lungo la via Vestina, ma i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Montesilvano lo hanno riconosciuto, poiché più volte segnalato a spacciare a ragazzi giovanissimi proprio come lui. Bloccato dai militari il giovane ventenne aveva nel marsupio 206 grammi di hashish, in due panetti, un grosso coltello e la propria carta d’identità priva del microchip.

Stupefacente certamente destinata allo spaccio, quell’attività di cessione che rappresenta il sottobosco illegale di piccolo cabotaggio, ma estremamente pericolosa ed insidiosa soprattutto perché rivolta a ragazzi molto giovani.

Il ragazzo, su disposizione A.G., è stato tratto in arresto in regime di detenzione domiciliare in attesa dell’udienza di convalida ove dovrà rispondere di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e falso.