Casearia: taglio del nastro del Sottosegretario D’Eramo. Parte la fiera nazionale dedicata ai formaggi italiani

Dal 28 al 30 agosto 2026, degustazioni, laboratori e grandi ospiti per la 4° Fiera Nazionale dei Formaggi Italiani, con il taglio del nastro del Sottosegretario D’Eramo. Tra le novità, la nuova Area Food con gli Chef.

Quando duecento forme diverse raccontano i pascoli, le valli e l’estro artigiano dell’intera penisola, il formaggio diventa la narrazione viva di un Paese e l’espressione più gustosa della biodiversità dei territori italiani. Dal 28 al 30 agosto 2026 apre ufficialmente i battenti la quarta edizione di Casearia, la Fiera Nazionale dei Formaggi Italiani, una manifestazione sempre più ricca e variegata che animerà gli spazi del Palasport di Agnone (IS) con oltre settanta produttori arrivati da ogni angolo d’Italia, uniti per mostrare tutte le declinazioni dell’arte casearia, dai grandi classici della tradizione alle interpretazioni più audaci e contemporanee.

A sottolineare il valore e l’evoluzione dell’evento è Giuseppe Di Pietro, presidente dell’associazione Casearia: «La nostra visibilità nel panorama nazionale cresce ad ogni edizione, e quest’anno il programma è tra i più ricchi di sempre. Si entra alle 11:00 di venerdì 28 agosto e non c’è un momento vuoto: escursioni nell’arte del formaggio, laboratori esperienziali, degustazioni, show cooking, la nuova zona ristoro con piatti firmati dagli chef. E ancora due esibizioni, una al mattino e una al pomeriggio, di Bruno Vanzan e Luca Pappagallo. Torna anche Peppone Calabrese, che sarà con noi tutto sabato e parte di venerdì. Ora aspettiamo solo i visitatori».

La fiera prende il via venerdì 28 agosto alle ore 11:00 con il tradizionale taglio del nastro alla presenza del Sottosegretario alle Politiche Agricole Luigi D’Eramo e delle autorità. La prima giornata si sviluppa tra il percorso sensoriale del progetto dell’Assessorato alle Politiche Agricole e Agroalimentari, in collaborazione con l’ARSARP “Promozione Molise” (12:45), il laboratorio per bambini “Api e Biodiversità” curato da Coldiretti (15:00) e il talk nutrizionale della dottoressa Maria Luigia Bianco (16:15). Spazio poi all’estro con lo showcooking di Ermando Paglione, Chef della Nazionale Italiana Cuochi, e Stefano Priolo, Panificatore e Pasticcere di Casa Priolo (16:30), che rileggono il latte in chiave pasticcera. Lo showcooking è organizzato dall’Assessorato alle Politiche Agricole e Agroalimentari con l’ARSARP. Il pomeriggio prosegue con il convegno istituzionale di Coldiretti Molise (17:00) guidato da Maria Francesca Serra e dall’Assessore regionale alle Politiche Agricole e Agroalimentari Salvatore Micone, la presentazione del Bando Sostegno Ricettività Rurale (17:45), il focus ARA Molise-Campania (18:15) e il laboratorio “Mettiamo le Mani in Pasta” (18:00). A chiudere il programma di venerdì sarà la masterclass “5 sfumature di Tintilia” firmata Mescita e ARSARP (19:00), prima dell’avvio della Notte Bianca con l’esibizione dal vivo di “I Folli” Complessino Musicale. I padiglioni il 28 agosto chiudono alle 21:00.

Nel fine settimana i fari si accendono sui grandissimi ospiti attesi in fiera, accompagnati dalla presenza di Peppone Calabrese a condurre gli appuntamenti principali. Sabato 29 agosto sarà la giornata di Luca Pappagallo, amatissimo volto di Food Channel, pronto a salire sul palco per ben due showcooking: il primo alle 12:00 e il secondo alle 19:00. Domenica 30 agosto prenderà invece la scena Bruno Vanzan, campione mondiale di Flair Bartending, che firmerà la sua rivoluzionaria masterclass “I Formaggi negli Spirits” sul connubio tra mixology e arte casearia, proposta in due momenti della giornata, alle 12:00 e in replica alle 17:00. Domenica si terrà anche l’attesa premiazione del Concorso Casearia Award, patrocinato dall’ONAF.

Per ricaricare le energie tra una degustazione e l’altra, la grande novità del 2026 è la rinnovata Area Food: una zona ristoro completa dove due chef prepareranno primi e secondi piatti a pranzo e a cena, affiancati da un’ampia scelta street food tra hamburger e fritti croccanti.

Vivere Casearia significa anche esplorare il territorio: con il pass unico da 8 euro (gratuito fino a 12 anni, acquistabile su CiaoTickets) si accede a tutti gli show cooking, masterclass e degustazioni, oltre a tour guidati gratuiti del centro storico di Agnone e navette per la Sorgente del Fiume Verrino. Il biglietto garantisce inoltre lo sconto del 50% per visitare i gioielli culturali della città, dalla storica Fonderia delle Campane Marinelli al Museo del Libro Antico di Palazzo S. Francesco, fino al Museo del Rame e al Frantoio Ipogeo di Palazzo Iacovone a Poggio Sannita.

Casearia 2026 apre le porte venerdì 28 agosto dalle 11.00 alle 21.00, mentre sabato 29 e domenica 30 agosto il Palasport accoglie i visitatori dalle 10.00 alle 21.00 e dalle 10.00 alle 20.00 rispettivamente, per tre giorni interi da vivere tra i sapori dei formaggi italiani. Dalle 21.00 alle 24.00 di venerdì e sabato c’è la Notte Bianca con spettacoli e concerti.