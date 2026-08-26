Fiamme minacciano l’abitato di Poggio Sannita: in azione anche un elicottero. Evacuato il rivenditore di automobili

Non è ancora sotto controllo l'incendio che sta distruggendo ettari di vegetazione sul territorio comunale di Poggio Sannita. Da pochi minuti è operativo sul posto un elicottero che sta effettuando lanci sul fronte del fuoco che minaccia alcune…

Non è ancora sotto controllo l’incendio che sta distruggendo ettari di vegetazione sul territorio comunale di Poggio Sannita.

Da pochi minuti è operativo sul posto un elicottero che sta effettuando lanci sul fronte del fuoco che minaccia alcune abitazioni.

I Vigili del fuoco di Agnone stanno arginando il fronte del fuoco che invece minaccia di raggiungere una rivendita di auto e mezzi agricoli. In via precauzionale tutti i veicoli sono stati spostati dal piazzale al fine di evitare che potessero essere raggiunti dalle fiamme.

Il sindaco Raffaele Policella e l’assessore Giovanna Bartolomeo stanno coordinando, direttamente sul posto, le operazioni di soccorso e convogliando gli interventi a tutela delle abitazioni e delle attività, come tartufaie e uliveti.

L’elicottero sta effettuando lanci di acqua rifornendosi presumibilmente lungo il fiume Trigno. Sul posto, per quanto di competenza, anche i Carabinieri Forestali.