Castiglione verso la zona rossa, l’appello del sindaco: «Restate in casa e fate i tamponi»

«La circolazione del virus è alta qui in paese, i tamponi effettuati questa mattina sembrano confermarlo, anche se non ho ancora i dati ufficiali e definitivi. Faccio appello al buonsenso e alla responsabilità di tutti: restate in casa».

Così il sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca, a commento della prima giornata di tamponi molecolari organizzata in collaborazione con la Asl Lanciano Vasto Chieti. Una ventina i casi di positività al Covid già accertati nei giorni scorsi, ma il numero è destinato ad aumentare esponenzialmente all’esito dei tamponi effettuati questa mattina, questo almeno stando alle prime indiscrezioni circolate. Il singolo riceve infatti un sms dalla Asl con l’esito del tampone; solo in serata o domattina saranno comunicati in via ufficiale al sindaco per quanto di competenza.

«In via ufficiosa so che i numeri stanno crescendo anche in maniera massiccia, – riprende il sindaco Magnacca – il virus si sta espandendo e rischiamo la dichiarazione di zona rossa sin dalle prossime ore. Per questo faccio un appello a tutti i cittadini, restate in casa, non uscite se non per cose strettamente necessarie e indispensabili, adottate tutte le misure di sicurezza previste. Infine un invito a recarsi in massa a fare il tampone anche nella giornata di domani, perché solo con i tamponi possiamo sperare di bloccare la diffusione di questo virus».

Per informazioni in merito ai tamponi contattare il Comune o il proprio medico curante.