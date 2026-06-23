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martedì 23 Giugno 2026
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Cedono i freni, furgone in sosta finisce fuori strada: recuperato dai Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comando di Isernia sono intervenuti poco dopo le 15, nel comune di Acquaviva d’Isernia, per il recupero di un furgone cassonato finito fuori strada, dopo l'avaria del sistema frenante. Il mezzo era in…

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I Vigili del fuoco del comando di Isernia sono intervenuti poco dopo le 15, nel comune di Acquaviva d’Isernia, per il recupero di un furgone cassonato finito fuori strada, dopo l’avaria del sistema frenante.

Il mezzo era in sosta sulla sede stradale, quando il sistema frenante ha smesso di funzionare e ha causato l’uscita dalla sede stradale.

Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto due squadra di Vigili del fuoco della sede centrale, che hanno effettuato il recupero del mezzo grazie ad una autogrù, e successivamente messo in sicurezza l’intera area.

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