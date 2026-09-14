Governance e sostenibilità per le montagne italiane, Capracotta per due giorni diventa sede universitaria

Il 15 e 16 settembre gli allievi del Master di II livello in Governance e sostenibilità per le montagne italiane dell’Università del Molise saranno a Capracotta per una visita-studio dedicata ad alcune delle risorse fondamentali delle aree montane. Incontri, lezioni…

Il 15 e 16 settembre gli allievi del Master di II livello in Governance e sostenibilità per le montagne italiane dell’Università del Molise saranno a Capracotta per una visita-studio dedicata ad alcune delle risorse fondamentali delle aree montane.

Incontri, lezioni e attività sul campo permetteranno di conoscere da vicino il Giardino della Flora Appenninica la straordinaria biodiversità dell’Appennino e il ruolo della zootecnia nella tutela e nello sviluppo sostenibile dei territori montani.

Un’occasione per unire formazione, conoscenza del territorio e confronto con chi ogni giorno vive, studia e amministra la montagna.