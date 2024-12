Buon compleanno a Natalia Diana che proprio oggi diventa maggiorenne

Un giorno speciale, quello di oggi, perché la fa entrare nella maggiore età, anche se pare che il segreto per la felicità sia proprio quello di rimanere un po’ bambini. E per questa occasione particolare ed unica gli auguri più dolci e affettuosi, per Natalia Diana di Agnone, arrivano dal papà, dalla mamma, dal fratello e da tutta la famiglia, parenti ed amici. Si associa volentieri agli auguri di ogni bene e alle felicitazioni la redazione dell’Eco.

Correlati