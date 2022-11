Chiuso in camera da troppo tempo, i coinquilini chiamano i Vigili del fuoco: trovato cadavere un 42enne

Nel pomeriggio di oggi una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta per soccorso a persona in un appartamento di un condominio del comune di Campomarino (CB). Allertati dagli inquilini preoccupati per il troppo silenzio dalla stanza chiusa a chiave di un loro coabitante, sono giunti sul posto i Carabinieri. I militari hanno richiesto l’intervento del personale dei Vigili del fuoco i quali, dopo aver proceduto all’apertura della porta di accesso alla stanza, hanno trovato la persona sul letto in posizione di riposo, purtroppo priva di vita. Si tratta di un uomo classe 1980. Sul posto anche il personale medico del 118 intervenuto da Santacroce di Magliano (CB) che dopo le tentate operazioni di primo soccorso poteva soltanto constatare il decesso.

