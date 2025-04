Caccia di selezione cinghiale, le squadre non ritirano le fascette: ultimatum dall’Atc, poi interverrà la Polizia provinciale

Sono più di quindici, su un totale di una cinquantina, le squadre iscritte all’Atv Vastese che non hanno nemmeno ritirato le fascette autorizzative per praticare la caccia di selezione al cinghiale.

Per questo motivo l’Atc Vastese si è visto costretto a sollecitare i capisquadra affinché provvedano al ritiro e al conseguente avvio delle attività di prelievo sul territorio.

«Le squadre che non lo hanno ancora fatto sono pregate di voler venire con sollecitudine a ritirare le fascette per il loro piano di assestamento. Decorsi i dieci giorni dalla data del presente messaggio saremo costretti, nostro malgrado, a girare i nominativi alla Regione e alla Polizia provinciale per sostituire l’attività di selezione con il controllo sui territori di competenza delle squadre» comunica l’ambito territoriale di caccia di Vasto.

«Inoltre, – aggiungono dall’Ambito – si esortano le squadre che hanno attivato la caccia di selezione con meno dei tre selecacciatori previsti dal regolamento, a regolarizzare la loro posizione integrando con le iscrizioni mancanti dei selecacciatori della squadra, con relative tarature».