Cocaina, hashish e marijuana nascosti nel bar: giovane coppia del Chietino in manette

Ieri sera, i carabinieri della Stazione di Sambuceto, unitamente al Nucleo Cinofili e alla Sezione Operativa del N.O.R. di Chieti, a conclusione di un servizio svolto a monitorare e a contrastare il fenomeno dello spaccio e della detenzione di sostanze stupefacenti, a seguito di numerose segnalazioni da parte di privati cittadini del luogo, hanno arrestato una giovane coppia, un ragazzo e una ragazza, entrambi conviventi nel comune di Sambuceto, nonché gestori di un noto locale.

Nell’occorso, all’interno del bar, i militari hanno controllato e perquisito tutti gli avventori presenti, di cui un soggetto veniva segnalato alla Prefettura in quanto trovato in possesso 2,5 grammi di marijuana e a seguire venivano rinvenuti

nelle pertinenze dell’esercizio pubblico in modo ben occultato, vari sacchetti di cellophane al cui interno, erano presenti suddivise in più dosi e pronte per essere cedute, 15 grammi di cocaina, 7 grammi di hashish e circa 50 marijuana nonché vario materiale per il confezionamento, tra cui un bilancino elettronico e coltelli per il taglio. L’attività si è estesa fino all’abitazione della coppia, dove anche qui i carabinieri, grazie all’ausilio fornito dal Nucleo Cinofili, rinvenivano materiale utile per accertare la predetta detenzione. Successivamente la coppia, resa edotta delle

proprie facoltà di legge, veniva quindi arrestata dai militari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposta quindi agli arresti domiciliari presso la loro abitazione a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.