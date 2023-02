Via alla “Settimana senza muri”, studenti olandesi in visita nell’Atene del Sannio

Parte ad Agnone la prima settimana senza muri: un progetto della Molise Italian Studies in collaborazione con l’ American School of the Hague. L’appuntamento è per questa settimana quando la cittadina ospiterà un gruppo di studenti olandesi. Il progetto sarà una full immersion di gruppi di studenti provenienti da ogni parte del mondo in un contesto naturale in cui possano conoscere la diretta applicazione di attività come l’allevamento e la produzione di beni alimentari. La settimana senza muri, che si protrarrà fino a venerdì 24 febbraio, è un progetto strutturato di conoscenza e relazione con la comunità locale. Durante il periodo in questione gli studenti vengono “sfidati” a elaborare delle osservazioni su ciò che visitano e formulare proposte agli enti locali.

“Una opportunità di interazione interculturale con gli studenti di Agnone e tanti attori del territorio, nonché una occasione per avere una visione “globale”, attraverso gli occhi di chi abita zone del mondo molto urbanizzate e molto diverse dalla nostra – commentano Michela Cerbaso, consigliere comunale di Agnone -. Il partenariato con la Molise Italian Studies, strutturato in un anno di lavoro all’avvio del progetto, porterà altri momenti di scambio internazionale e occasioni di mettersi in discussione. Siamo felici di vedere prendere il via alla prima settimana di lavoro degli studenti i cui risultati verranno presentati venerdì 24 febbraio alle ore 17:30 nella sala consiliare di Palazzo San Francesco”.