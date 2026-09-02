Colpisce al volto la compagna, scatta il codice rosso: 55enne violento arrestato per maltrattamenti

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Capestrano hanno arrestato in flagranza un 55enne, peraltro già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di “maltrattamenti contro familiari o conviventi”, commesso in danno della compagna. L’uomo, inoltre, dovrà rispondere…

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Capestrano hanno arrestato in flagranza un 55enne, peraltro già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di “maltrattamenti contro familiari o conviventi”, commesso in danno della compagna.

L’uomo, inoltre, dovrà rispondere anche dell’accusa di averle provocato delle lesioni, conseguenza di una violenta aggressione mentre si trovavano a bordo di un veicolo lungo la Strada Regionale 602, arteria che collega Capestrano con la provincia di Pescara.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri, utile a garantire l’incolumità della donna, evitando ulteriori e più gravi conseguenze fisiche, è scaturito a seguito di una concitata telefonata al Numero Unico di Emergenza 112 effettuata dalla vittima.

La donna, infatti, non senza difficoltà, aveva riferito all’operatore della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Sulmona di essere stata colpita al volto dal compagno durante il tragitto in auto, a seguito di una discussione sorta per futili motivi.

La successiva ed immediata attività investigativa condotta dai Carabinieri ha permesso di ricostruire un quadro ben più ampio e sommerso di vessazioni, caratterizzata, nei cinque anni di relazione sentimentale, da pregressi episodi di percosse e violenze psicologiche, riconducibili a una gelosia ossessiva manifestata dall’uomo.

La denuncia ha fatto scattare il codice rosso: quella procedura d’urgenza che concede una corsia preferenziale alle indagini per i reati di violenza di genere e domestica, condotte dai Carabinieri sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria.

Al termine delle formalità di rito, il 55enne è stato arrestato e, così come disposto dalla Procura della Repubblica di L’Aquila, è stato condotto presso la Casa Circondariale del capoluogo, in attesa dell’udienza di convalida.