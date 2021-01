Ospedale Caracciolo, Greco annuncia evento online: “Serve il contributo di tutti”

Una conferenza stampa per ribadire l’importanza di una struttura come l’ospedale ‘San Francesco Caracciolo’ di Agnone. E’ quella tenuta ieri mattina nell’info-point del MoVimento 5 Stelle dai consiglieri regionali, Andrea Greco e Vittorio Nola. Diverse le problematiche affrontate tra le quali la soppressione del servizio trasporti dializzati dell’ospedale altomolisano che ha registrato la contrarietà dell’intero consiglio regionale grazie ad una mozione presentata proprio dai grillini.

“Non ci fermiamo – ha ribadito Greco -. I problemi restano tanti e quasi tutti irrisolti malgrado più volte abbiamo portato all’attenzione di Toma e Florenzano le possibili azioni da attuare”. Durante l’incontro con la stampa, il capogruppo del M5S in Regione, ha annunciato l’organizzazione di un evento online che si terrà sabato 20 gennaio a partire dalle 18,30 sulla sua pagina facebook. “Avremmo voluto farlo in presenza – ha aggiunto Greco – purtroppo il Covid non ce lo consente. Oltre a fare il punto sull’attuale situazione che si vive nel nosocomio di Agnone, valuteremo le proposte di cittadini, amministratori, comitati, associazioni, studenti, sindacati che invito caldamente a partecipare. Questa battaglia – ha concluso – ho la si persegue insieme, oppure non ci sarà speranza per vedere assicurato il diritto alla salute messo in discussione da scelte cervellotiche le quali non tengono conto delle reali esigenze di un intero territorio sempre più penalizzato”.