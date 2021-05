Con i Carabinieri della Biodiversità nella riserva di Collemeluccio

Il 22 maggio le Riserve Naturali dello Stato gestite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità si aprono

ai visitatori per mostrare le bellezze della natura e spiegare l’importanza della loro tutela.

Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, infatti, attraverso 28 Reparti gestisce 130 Riserve Naturali

Statali e 19 aree demaniali, un vero distillato di natura dove sono tutelati habitat di fondamentale

importanza per la sopravvivenza di tante specie animali e vegetali a rischio di estinzione.

Un’attività che unisce vigilanza, studio, ricerca e attività sul campo per consentire la conservazione e la

ricostituzione della biodiversità. A queste missioni si affianca l’educazione alla legalità ambientale,

fondamentale opera per la prevenzione dei reati contro l’ambiente.

Proprio nell’ottica di favorire la conoscenza della natura tutti i 28 Reparti Carabinieri Biodiversità

organizzeranno visite guidate, laboratori e attività dedicate a piccoli e adulti per vivere una giornata in

natura.

Tanti i gioielli naturali visitabili gratuitamente dai cittadini; in Molise apre al pubblico la Riserva Naturale

Orientata e Biogenetica Collemeluccio: istituita nel 1971, è una Riserva della Biosfera UNESCO all’interno

del programma l’Uomo e la Biosfera – MaB (Man and Biosphere).

Visitare queste aree di rara bellezza sarà l’occasione per scoprire l’attività dell’Arma a tutela dell’ambiente

e della biodiversità e conoscere l’importanza di adottare comportamenti eco sostenibili.

Per conoscere i programmi e le riserve aperte è possibile consultare il sito www.carabinieri.it per iniziare

un percorso di conoscenza della natura e delle sue leggi con i Carabinieri della Biodiversità.

