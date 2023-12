Concerti: dopo Neri per Caso, Avitabile e Tiromancino, ecco Alexia e il comico Cicchella

Il dicembre agnonese si arricchisce con due volti noti del panorama degli spettacoli nazionali. Dopo l’ufficialità dei concerti in programma in Piazza del Popolo il 7-8 e 9 dicembre di artisti e gruppi musicali del calibro dei ‘Neri per Caso’ (7), Enzo Avitabile (8) e ‘Tiromancino (9)’, ecco un’altra accoppiata di talento quale il comico e imitatore, Francesco Cicchella e la cantautrice Alexia, pseudonimo di Alessia Aquilani. I due artisti si esibiranno al teatro Italo Argentino sabato 16 e sabato 23 dicembre nell’ambito delle iniziative legate ai riti del fuoco portate avanti da Regione Molise, Comune e Pro loco di Agnone.

In particolare Cicchella e il suo entourage resteranno nella cittadina altomolisana due giorni per preparare al meglio il tour italiano con tappe che risultano già sold out. Volto di Made in Sud, in molti ricordano l’imitatore napoletano nelle vesti di Gigi D’Alessio, Massimo Ranieri, Kekko Silvestre dei Modà e Michael Bublé “portato” al Festival di Sanremo nel 2015. Non da meno il curriculum di Alexia, che proprio ad Agnone presenterà testi pop rivisitati in versione natalizia.

Un anticipo del ‘Concerto di Natale in Vaticano’ a cui parteciperà Alexia e che sarà trasmesso in prima serata (ore 21) su Canale 5 il 24 dicembre dalla sala Paolo VI dove, sotto gli occhi di Papa Francesco, si esibiranno tra gli altri Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo, Mariella Nava, Francesco Renga e Nek. Entrambi gli spettacoli di Agnone, il cui ricavato sarà devoluto alle attività della struttura teatrale, sono stati resi possibile grazie al lavoro dell’agenzia ‘EM Live’ di Erasmo Di Pietro, giovane manager il cui nome è sinonimo di affidabilità e professionalità nel campo dell’organizzazione di eventi musicali.