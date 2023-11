Confetti rossi per Angelo Paniconi, neo dottore in Economia. Auguri e ad maiora!

Dottore in Economia a soli 24 anni. Laurea magistrale in Management delle Imprese per Angelo Paniconi, che presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma, ha discusso brillantemente la tesi: “Retail marketing: customer experience omnicanale nell’era digitale”. Relatore Michela Patrizi. Ad Angelo gli auguri di cuore per il traguardo raggiunto, arrivano dai nonni Luigina, Annamaria e Nicola, dai genitori Raffaele e Sabrina, dagli amici e parenti tutti ai quali si uniscono quelli dell’associazione la ‘Repubblica di Maiella’ e della redazione de l’Eco online. Ad maiora Angelo.

