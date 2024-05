Controllo detenzione armi: la Polizia avvia cinque procedimenti di diniego di porto d’armi

La costante attività svolta dai poliziotti della Questura di Campobasso nell’ambito della prevenzione dei reati ha condotto, negli ultimi giorni, a brillanti risultati.

In particolare, nel periodo dal 13 al 22 maggio 2024, gli sforzi compiuti dagli operatori della Sezione Misure di Prevenzione della locale Divisione Polizia Anticrimine hanno portato all’adozione di otto fogli di via obbligatorio con divieto di ritorno nei confronti di soggetti resisi responsabili di condotte illecite in questo capoluogo ed in Termoli, alla emissione di un avviso orale e ad una proposta di Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno, convalidata dal Tribunale.

Elevatissima, come sempre, è l’attenzione per i reati di genere. Negli scorsi giorni, il Questore di Campobasso ha adottato un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo autore di atti di violenza domestica.

Proficuo anche l’operato dei poliziotti della Divisione Amministrativa della Questura. Grazie all’intensa attività di controllo degli esercizi pubblici da essi condotta, anche con l’ausilio dell’Arma dei Carabinieri, nel predetto periodo, è stato possibile applicare il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione ex art. 100 T.U.L.P.S., per la durata di 15 giorni, ai danni di un locale della provincia utilizzato quale ritrovo abituale da soggetti gravati da precedenti penali ed una sanzione ai sensi dell’art. 80 T.U.L.P.S. per la mancata esposizione di titoli autorizzativi da parte di un pubblico esercizio.

Per quanto riguarda le armi detenute in questa provincia, costante è il monitoraggio compiuto dal personale dell’Ufficio Armi; negli ultimi dieci giorni, infatti, sono stati avviati ben cinque procedimenti di diniego di porto d’armi nei confronti di cittadini non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Infine, costante è l’impegno dell’Ufficio Passaporti della Questura a servizio dei cittadini; nel periodo in analisi, infatti, sono stati consegnati 321 passaporti e sono state acquisite 178 nuove richieste di emissione.