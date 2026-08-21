Corrilabruzzo: in rampa di lancio a Villacanale di Agnone il Trofeo Valle del Sole

Il circuito Corrilabruzzo UISP accoglie la new entry molisana: a Villacanale (Agnone) ritorna dopo quindici anni di distanza il Trofeo Valle del Sole in programma oggi, venerdì 21 agosto. Organizzata dalla Running Pentria insieme all’associazione culturale Nuova Villacanale APS, patrocinato dall’amministrazione comunale di Agnone, i partecipanti si daranno battaglia su un tracciato di 12,6 chilometri con partenza alle 18.45 da piazza San Giacondino, nella frazione di Agnone.
In palio un ricco montepremi per i primi cinque assoluti e premi di categoria per i migliori cinque atleti e atlete. Occhi puntati anche sulla classifica di società con premi in denaro per i team più numerosi (con almeno 25 atleti al traguardo). Nel pacco gara non mancherà una speciale “Campana Ricordo Giubileo 2025” della fonderia Marinelli, accompagnata da prodotti tipici del territorio con possibilità di iscriversi con una quota di 15 euro.