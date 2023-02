Corso BLS-D a ritmo di musica per gli studenti del liceo biomedico dell’istituto Alfano

Giovedì scorso, nell’ambito dell’offerta formativa del Liceo Biomedico dell’Istituto Alfano di Termoli, si è svolto a Campobasso presso l’aula magna del Liceo Classico “Mario Pagano” un corso di BSL-D, primo soccorso adulto e pediatrico. Gli studenti partecipanti e i loro accompagnatori, la prof.ssa Vaudo e il prof. Colasurdo, sono stati coinvolti immediatamente dalla necessità di… muoversi per respirare: “You’re still the oxygen I breath…” E’ iniziata infatti con “The loneliest” dei Maneskin la parte pratica del corso, tenuto dal dott. Gaetano Castellano, direttore UOC anestesia e terapia intensiva presso il policlinico Gemelli. «Proprio questa canzone, che parla di morte per evidenziare il valore della vita, rappresenta perfettamente l’importanza di apprendere le tecniche di primo soccorso, che a mio parere dovrebbe diventare obbligatorio nelle scuole». Si tratta di protocolli comprendenti una sequenza di azioni e manovre di primo soccorso da attuare in situazioni di emergenza e, in particolare, in caso di arresto respiratorio e/o cardiaco, che gli studenti iscritti al percorso nazionale di curvatura biomedica dell’Istituto Alfano seguono con grande attenzione per poi esercitarsi a loro volta a ripetere.

La musica ricorre anche per scandire il ritmo delle compressioni durante il massaggio cardiaco, ma stavolta si tratta di “Staying alive”: i ragazzi imparano a fronteggiare un’emergenza in attesa dei soccorsi, fanno pratica con il defibrillatore, e si esercitano nell’esecuzione delle manovre di disostruzione delle vie aeree nei neonati.

La simpatia e la professionalità del dottor Castellano e della sua assistente coinvolgono i ragazzi in un’esperienza affascinante e nello stesso tempo molto divertente, che rafforza in tutti loro la determinazione a proseguire gli studi in ambito medico-sanitario.

Dopo una prima parte della giornata, a cui hanno partecipato anche gli studenti del Liceo Classico “Mario Pagano”, dedicata agli aspetti teorici, nel pomeriggio i ragazzi, suddivisi in gruppi, hanno svolto la parte tecnico pratica. Sono intervenuti il dott. Giuseppe De Gregorio, Presidente dell’OMCeO, e la dott.ssa Carolina De Vincenzo, referente medico del percorso per l’Istituto Alfano. Per il corso, valido anche per il percorso di PCTO, è stato rilasciato ai partecipanti un attestato finale.

«Ringraziamo, oltre al relatore, dott. Castellano, il dirigente del liceo classico Mario Pagano di Campobasso, Antonello Venditti, per aver messo a disposizione l’auditorium della sua scuola». Così la dirigente dell’Alfano, Concetta Rita Niro che, insieme alla prof.ssa Vaudo, referente del Liceo Biomedico, rivolge il suo ringraziamento anche alla dott.ssa De Vincenzo e all’ordine dei medici per la pluriennale collaborazione e per il ricco buffet offerto agli studenti partecipanti.