Crollo abitazione, i cinofili cercano un clochard tra le macerie

Nella tarda serata di ieri una squadra dei Vigili del fuoco delle unità cinofile dipendenti del comando provinciale di Campobasso è intervenuta a supporto del comando di Napoli per il crollo di una palazzina avvenuto nel Comune di Afragola. L’intervento delle unità cinofile si è reso necessario per scongiurare che sotto le macerie fossero rimaste delle persone. L’operazione è ancora in corso questa mattina. Lo stabile era disabitata, ma non si è ancora in grado di escludere che sotto le macerie sia rimasto un senza fissa dimora.

