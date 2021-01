Scontro sulla statale 17, un ferito in ospedale

Nella tarda serata di ieri una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Campobasso è intervenuta sulla statale 17, al km 206 e 600, sul territorio comunale di Bojano, per un incidente stradale che ha visto coinvolti un autocarro e un’auto. Ad avere la peggio il conducente dell’autovettura, trasportato in ospedale dal 118 intervenuto. Per rimuovere l’autocarro si è reso necessario l’intervento di una autogru.

L’arteria statale è rimasta chiusa per il tempo necessario allo sgombero della carreggiata e al ripristino dello stato dei luoghi. Sul posto ha operato anche una squadra dell’Anas. Per i rilievi del caso è intervenuto un equipaggio del Norm della compagnia di Bojano.