Demolito il palazzetto dello sport, partiti gli interventi per 965 mila euro

Demolito questa mattina il palazzetto dello sport di Agnone. Come annunciato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale hanno preso il via i lavori che porteranno alla realizzazione di nuovi impianti sportivi.

Il sindaco Daniele Saia ha spiegato: «Per la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport, in zona tiro assegno, il Comune ha ottenuto, nell’ambito del bando “Sport e Periferie” un finanziamento di 965 mila euro. É stata effettuata la gara d’appalto e stipulato il contratto. Nei giorni scorsi la consegna del cantiere alla ditta aggiudicataria e l’inizio dei lavori».

Un pezzo di storia di Agnone che se ne va, ma d’altra parte per ricostruire bisogna prima demolire e lasciarsi alle spalle il vecchio, per fare spazio al nuovo. La città necessitava di un impianto sportivo all’avanguardia e grazie al finanziamento ottenuto dal Comune questo sogno sta per concretizzarsi.