Torneo provinciale Pulcini, buon inizio in trasferta per i ragazzini di mister Brisotto. «Siamo partiti con la fase primaverile del torneo provinciale dei Pulcini. – spiega il mister Yannick Brisotto – Ieri la squadra Olympia/Robur B ha giocato fuori casa contro i Boys Roccaravindola B pareggiando (primo tempo perso 2-0, secondo tempo vinto 1-5, terzo tempo 1-1). Per far divertire ancor di più i ragazzi abbiamo giocato un quarto tempo vinto 1-4 ma non contabilizzato ai fini del torneo».

Mister Yannick Brisotto

Queste le marcature: Samuele Ciolfi 5, Mariangela Di Niro 3, Gianmarco Orlando 1, Denys Panasiuk 1. Oggi squadra A e B giocano a Castel di Sangro con la Pro calcio Junior.