Dimissioni della consigliere Catauro, Di Pietro entra in Consiglio comunale: oggi la surroga

Ora c’è l’ufficialità, ma si tratta, come ampiamente spiegato, di un mero avvicendamento legato a motivi personali che non avrà nessuna ripercussione politica in maggioranza. Oggi pomeriggio, alle ore 19, il Consiglio comunale di Agnone torna a riunirsi per trattare i seguenti argomenti all’ordine del giorno: dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale da parte di CATAURO Giuseppina. Surrogazione e convalida; Costituzione Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la partecipazione del Comune di Agnone al Bando di selezione per la “Capitale italiana della cultura del 2026” di cui a Decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura nr.383 del 21 aprile 2023.

In merito al primo punto, la consigliere comunale Giuseppina Catauro ha rassegnato le dimissioni dall’incarico elettivo per motivi strettamente personali. Come previsto dal meccanismo della surroga, entra in Consiglio comunale il primo dei non eletti, che nel caso di specie è Paolo Di Pietro. L’assise civica, dopo aver accertato le eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità, deve prendere atto della avvenuta surroga. Al di là dei tecnicismi burocratici della macchina amministrativa, dal punto di vista politico non cambia nulla in seno alla maggioranza.