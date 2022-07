Disperso da ieri sul Matese, scattano le operazioni di ricerca: cinofili del Soccorso alpino in azione

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato allertato questa mattina dalla Prefettura di Campobasso per una persona dispersa a Campitello Matese presumibilmente dal pomeriggio di ieri.

L’uomo di circa 62 anni residente a Torrecuso in provincia di Benevento pare abbia lasciato la propria auto nei pressi della baita della Gallinola. Il Soccorso Alpino è intervenuto sul posto con squadre di terra per la ricerca di superficie, una unità cinofila da ricerca molecolare ed ha allertato il Reparto volo della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pescara e l’undicesimo Reparto volo della Polizia di Stato di Pescara per l’invio di aeromobili per le ricognizioni aeree.Le ricerche sono tutt’ora in corso. Seguono aggiornamenti.