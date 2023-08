Disservizi telefonici, alzano la voce gli utenti di Agnone: “Non ne possiamo più”. Telecom sul banco degli imputati

Continuano ad arrivare in redazione le lamentele degli utenti di Agnone sulla rete Telecom per quanto riguarda la telefonia fissa. In particolare si tratta di residenti nelle vie tra Monsignor Pascucci e Monsignor Giannico che protestano per connessioni “ballerine” che interessano anche il servizio di fonia. Dopo la denuncia fatta alcune settimane fa dal nostro direttore, nulla è cambiato. Intanto ad interessarsi della problematica il Movimento dei Consumatori di Campobasso che ha preso in capo la vicenda. Il tutto accade malgrado il regolare pagamento delle bollette che mensilmente arrivano nelle abitazioni degli utenti stufi di fare i conti con una situazione a dir poco grottesca. Da quanto appreso da l’Eco online alla base del disservizio ci sarebbe il danneggiamento di un cavo interrato, colpito da un fulmine nel 2017, e mai riparat nonostante le rassicurazioni pervenute telefonicamente da parte degli operatori e tecnici del 187. Tuttavia la situazione è precipitata negli ultimi sei mesi dell’anno. Della questione è stato messo al corrente il sindaco della cittadina Daniele Saia.

