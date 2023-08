San Francesco Caracciolo, la vita del principe mendicante raccontata con uno spettacolo teatrale

‘Incontri all’ombra del chiostro’, è il titolo dell’evento in programma sabato 12 agosto alle ore 18 presso l’ex convento dei Filippini ad Agnone. L’iniziativa vedrà la rievocazione teatrale di San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi, venerato in tutto Italia e in particolare ad Agnone e Villa Santa Maria, luoghi in cui è nato e morto. Proprio ad Agnone, nella chiesa dell’Annunziata, sono conservate alcune reliquie del principe mendicante, al secolo Ascanio. Inoltre la cittadina altomolisana a San Francesco caracciolo ha inteso intitolare l’ospedale cittadino e l’istituto scolastico Alberghiero. Le vicende della sua storia personale saranno interpretate dal giovane agnonese Riccardo Longo. La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti, spiegano gli organizzatori. Gradita la prenotazione tramite il numero whatsApp 3401441284. L’evento fa parte del progetto ‘Camminare con gusto … alla scoperta dei luoghi del cammino di San Francesco Caracciolo’ finanziato con risorse PSC della Regione Molise. Per ulteriori informazione è possibile contattare il sito https://www.camminodisanfrancescocaracciolo.com/

