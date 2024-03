Dolci pasquali, Gazzetta del Gusto apre una finestra sul Molise: colomba alla mela zitella tra le più richieste

Dolci pasquali: tra le venti prelibatezze delle regioni italiane, la Gazzetta del Gusto, per il Molise, segnala la Colomba alla mela zitella, confezionata dal maestro pasticcere Gerri Labbate di Agnone. Si tratta di un dolce che vuole essere un omaggio all’alto Molise realizzata con un blend di farine italiane di frumento macinate a pietra e con uova di galline allevate a terra. La peculiarità è rappresentata da quest’antica varietà di mela oggi in via d’estinzione, recuperata dall’appassionato maestro, e candita all’interno del soffice impasto.

Ma il Molise è ancora protagonista con le sue eccellenze e i suoi produttori con un’altra creazione di Gerri, ovvero, un Pan Salato dalla caratteristicaforma di caciocavallo, in cui il tipico formaggio semiduro a pasta filata, prodotto con latte vaccino, conferisce al lievitato un sapore dolce e delicato. Entrambe le specialità possono essere accompagnate da vini, quali il Trento doc extra Brut 2021 (Cantina Roeno) e dalla Falanghina del Molise doc Fannia 2013 (Cantina Campi Valerio).