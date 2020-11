Due alunni positivi al Covid, la sindaca chiude le scuole per sanificazione

«Questo pomeriggio sono venuta a conoscenza, per le vie brevi, di altre tre persone risultate positive al COVID 19. Si tratta di un adulto e due bambini appartenenti a nuclei familiari di concittadini risultati positivi nei giorni scorsi. In accordo con la dirigente scolastica, Anna Paolella, nelle more dell’ufficializzazione della comunicazione da parte della Asl e dell’adozione di eventuali provvedimenti, a garanzia della sicurezza dei bambini e del personale, ho deciso cautelativamente di chiudere immediatamente la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado fino al 30 novembre incluso per consentire la sanificazione degli ambienti. Le persone in questione fortunatamente stanno bene. A loro va il nostro sostegno con l’augurio di una pronta guarigione».



E’ quanto comunica la sindaca di Roccaspinalveti, Claudia Fiore.