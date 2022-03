Eccellenza: l’Olympia recupera contro la Cliternina, obiettivo tre punti

Gara da non sottovalutare quella che oggi pomeriggio – fischio d’inizio alle ore 15 – attende l’Olympia Agnonese nel recupero della 21^ giornata del campionato di Eccellenza molisana. Al ‘Civitelle’ di scena la Cliternina impelagata nella lotta salvezza, ma che sabato ha messo alle corde il Venafro uscendo sconfitta di misura dal rettangolo dei bianconeri. Gli uomini di Michele D’Ambrosio, reduci dal successo a tavolino contro l’Altilia Samnium, sono consapevoli e incoraggiati dal fatto che un successo pieno li riporterebbe sul tetto del torneo dove attualmente c’è il Termoli. Dunque, riprendere la marcia da capolista, è il leitmotiv che riecheggia in casa granata. Nel frattempo, per favorire un afflusso maggiore al ‘Civitelle, la società del presidente Mario Russo ha fissato il prezzo del biglietto a 5 euro (unico). Agnonese – Cliternina sarà diretta da Francesco Junior Di Domenico della sezione di Isernia.

Correlati