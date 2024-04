Elezioni provinciali, il Pd di Agnone: «Crediamo poco nelle dinamiche di palazzo, coerenza e concretezza per il nostro territorio»

Riceviamo dal circolo PD “Libero Serafini” di Agnone la seguente nota, a firma della segretaria Agnese Guerrizio (prima a destra nella foto d’apertura in alto, ndr), in relazione alle recenti elezioni provinciali.

Il Circolo PD di Agnone interviene sul dibattito scaturito dall’ultima tornata elettorale provinciale per chiarire la propria posizione ed il lavoro dei consiglieri comunali espressione del Partito democratico. Con la volontà di garantire la trasparenza sulle scelte operate pur in un’elezione peculiare di secondo livello quali sono le elezioni provinciali, evidenziamo in primo luogo che gli esponenti del partito democratico membri del consiglio comunale agnonese hanno votato coerentemente con la loro appartenenza sostenendo e promuovendo i candidati della lista PD.

In secondo luogo, siamo a conoscenza che il “Nuovo Sogno Agnonese“, proprio per la sua natura di progetto civico, ha incluso al suo interno persone e rappresentanti di provenienza diversa, i quali, tuttavia, non hanno mai messo da parte il programma solidamente ancorato ai valori del centrosinistra e centrale nell’azione quotidiana e programmatica dell’amministrazione comunale.

Alla luce di suddetti valori, risulta chiaro e consequenziale l’obiettivo primario che guida il nostro operato: la tutela degli interessi concreti dei cittadini altomolisani. La difesa ed il rilancio dei presidi sanitari territoriali, la tutela dell’occupazione, la valorizzazione delle infrastrutture viarie e delle opportunità legate al nostro patrimonio naturale, sono le battaglie imprescindibili che, seppur con le difficoltà legate ad una disattenzione verso la cura delle aree interne e ad un contesto politico regionale generalmente avverso, portiamo avanti quotidianamente e strenuamente. Pertanto, crediamo poco nelle dinamiche di palazzo, irrilevanti di fronte alle istanze reali dei nostri concittadini e di fronte all’apporto pratico con cui si cerca di difenderle.

Per questo motivo, il PD agnonese continuerà a supportare la Presidenza perché operi nell’interesse del territorio provinciale e invia i migliori auguri di buon lavoro agli esponenti di partito e a tutti i consiglieri eletti.

In definitiva, vigileremo affinché le scelte compiute tengano fede ai valori fondanti del centrosinistra e della lista civica che ci hanno visto protagonisti. Al contempo, prosegue il nostro impegno ad animare il confronto, che sia sempre costruttivo e mai inutilmente polemico, tra le varie sensibilità politiche e civiche, nell’esclusivo interesse del territorio e della collettività.

La segretaria di circolo, Agnese Guerrizio