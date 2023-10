Elisa D’Onofrio e padre Celestino Ciricillo, le testimonianze di chi li ha conosciuti su tele Padre Pio tv

Andrà in onda domani mattina – mercoledì 11 ottobre – a partire dalle 10,30 la trasmissione ‘Viandanti sulle strade del Vangelo’ in onda su padre Pio tv (canale 145 Dtt, 852 Sky, 445 TivùSat). Il programma, condotto da studio dal giornalista Nicola Morcavallo, raccoglierà alcune testimonianze sulla vita dei missionari in Africa, la dottoressa Elisa D’Onofrio e padre Celestino Ciricillo.

Dalla sede del Cenacolo Culturale Camillo Carlomagno interveranno, Giuseppe De Martino, storico presidente dell’associazione francescana di Agnone, Mario Carrese, preside in pensione, Armando Sammartino, commercialista, Mimmo Lanciano, giornalista. Gli ospiti, che conoscevano bene entrambi e con i quali hanno avuto a che fare durante la loro esistenza, racconteranno le opere, gli anedotti, la vita dei due missionari. La trasmissione sarà riproposta domenica 15 ottobre (ore 10.45) durante lo ‘Speciale Mese Missionario’.