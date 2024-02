Eolico in alto Molise, quali vantaggi per i cittadini? Greco chiama a raccolta associazioni e cittadini

Il rischio che il paesaggio venga sventrato è reale come pure che i Comuni, interessati al progetto, restino senza alcuna compensazione. Una doppia beffa da evitare con ogni forza e in ogni sede. E’ il pensiero del consigliere regionale del M5S Andrea Greco che, insieme al collega Angelo Primiani, per giovedì 29 febbraio (ore 18) ha organizzato a Palazzo San Francesco un incontro – dibattito dal titolo: ‘Eolico, quali vantaggi per i cittadini?’. Lo scopo è quello di recepire idee e strategie da mettere in campo al fine di tutelare l’ambiente e capitalizzare al meglio le eventualità opportunità derivanti dal progetto.

L’appuntamento e nella sala consiliare di Palazzo San Francesco, ad Agnone a partire dalle ore 18. Interverranno: Gianluigi Ciamarra e Claudio Di Cerbo di Italia Nostra Molise, l’ingegnere Francesco Gigliani, esperto di rinnovabili e normative ambientali, oltre ai sindaci dei Comuni interessati all’iniziativa. Invitati a partecipare anche associazioni, studenti e sindacati. Chiunque vorrà, potrà offrire spunti sulle azioni da perseguire.

“Il confronto con i cittadini è sempre stata una nostra prerogativa e non smetteremo mai di farlo – ha detto Greco -. Nei prossimi mesi andremo sui territori per discutere di temi che riguardano da vicino i molisani: dalla sanità all’agricoltura, dal lavoro al turismo, passando per l’autonomia, il digitale e tanto altro. Partiamo da Agnone con un argomento da non sottovalutare, con il nostro Molise sempre più spesso facile preda delle società energetiche. Partecipare e contribuire tramite pensieri e domande alla discussione sul futuro della nostra regione – ha concluso Greco – non è solo una cosa che invitiamo a fare, ma un dovere di ognuno per incidere concretamente su scelte che altrimenti saranno calate dall’alto a svantaggio di molti”.