Eroina nascosta nelle parti intime, denunciata una giovane donna

Continua incessante l’attività di contrasto allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Campobasso. Personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile ha proceduto in una zona periferica del capoluogo, al controllo di un’autovettura con a bordo due giovani, un uomo ed una donna, già noti agli agenti in quanto gravati da precedenti in materia di stupefacenti. L’attività di perquisizione, in un primo momento, ha dato esito negativo, tuttavia, il comportamento assunto sin da subito dalla ragazza ha destato i sospetti degli uomini della Squadra Mobile. La donna, infatti si è mostrata insofferente e agitata, chiedendo urgentemente la disponibilità di un bagno. Presumendo che la stessa potesse aver ingerito poco prima del controllo della sostanza stupefacente per celarla, si è proceduto ad un più accurato controllo con l’ausilio di personale medico presso l’ospedale Cardarelli. I medici hanno confermato l’ipotesi investigativa , rilevando la presenza di un involucro contenente 6 grammi di eroina nascosto nelle parti intime della ragazza. Successivamente, gli agenti hanno proceduto a perquisizione anche presso l’abitazione della donna, dove è stato rinvenuto materiale per la pesatura ed il confezionamento della droga in dosi.

La ragazza, 28enne, residente nel capoluogo, è stata denunciata in stato di libertà per detenzione di sostanza di stupefacenti ai fini di spaccio.

Nell’ambito delle attività di controllo poste in essere nella città di Campobasso, sono stati inoltre segnalati due giovani ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 della legge sugli stupefacenti, in quanto trovati in possesso di alcuni grammi di hashish per uso personale.