Escort Advisor e Davide Moscardelli insieme per un sogno: dodici maglie autografate dall’ex calciatore per beneficenza

Gli sponsorizzati di Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, e Davide Moscardelli, ex calciatore di serie A, sostengono l’ASD Basket Disabili Sardegna Onlus.

“Sponsorizza Passioni” promosso dal primo sito di recensioni di escort in Europa, è il progetto che dal 2021 sostiene attraverso sponsorizzazioni sportive di società non professioniste, le passioni degli italiani. Attualmente sono più di 80 gli atleti aderenti, provenienti da 12 realtà sportive differenti sparse per l’Italia.

Durante l’estate un contest promosso sui social, in cui si sono sfidate a colpi di like le divise degli sponsorizzati, ha decretato la vittoria della squadra di padel Bandeja y Cerveza. Escort Advisor ha coinvolto tutti i suoi sponsorizzati e un testimonial d’eccezione come Davide Moscardelli, ex calciatore di Serie A, per sostenere, attraverso una raccolta fondi, l’ASD Basket Disabili Sardegna Onlus.

Nel video online da oggi sui canali di Sponsorizza Passioni, l’ex calciatore e i Bandeja y Cerveza si sfidano a colpi di padel in un’amichevole. Al termine del match, Moscardelli autografa tutte le magliette donate dai 12 team sponsorizzati da Escort Advisor per l’occasione.

Racconta Davide Moscardelli: «Il progetto Sponsorizza Passioni di Escort Advisor mi ha convinto sin da subito per la sua capacità di coinvolgere sport e atleti diversi tra loro che, grazie ad uno sponsor esclusivo, possono coltivare le proprie passioni sportive. Incontrando i ragazzi dei Bandeja y Cerveza ho toccato con mano, e con la racchetta, una di queste realtà: divertimento, genuinità e disponibilità sono state le chiavi vincenti per accogliermi, seppur per un solo giorno, dentro la loro squadra. Oltre a ciò, lo scopo benefico di questa attività contribuirà al sorriso dei ragazzi del Basket Disabili Sardegna che se lo meritano davvero».

L’ASD Basket Disabili Sardegna Onlus, nota anche come Ba.D.S, è nata per volontà di un gruppo di persone disabili accomunate dalla passione per lo sport e ha come scopo primario la promozione, la diffusione, il coordinamento e la sperimentazione delle attività sportive, compresa l’attività didattica tra i disabili fisici, intellettivi e psichici, a fini agonistici, educativi, riabilitativi, ricreativi e culturali.

Nell’ottobre 2022 la Ba.D.S. subisce un furto: dopo due anni di pausa forzata a causa della Pandemia, proprio prima di ricominciare a giocare sono state rubate due delle carrozzine speciali utilizzate in campo dagli atleti disabili.

La raccolta fondi, quindi, è attiva per ricomprare le due carrozzine e far tornare in campo tutti gli atleti: www.produzionidalbasso.com/project/insieme-all-asd-basket-disabili-sardegna-e-davide-moscardelli-per-un-nuovo-inizio/

Per ricevere a casa una delle maglie autografate, ogni appassionato potrà semplicemente fare una donazione all’ASD Basket Disabili Sardegna Onlus