Evade dai domiciliari, colto in flagranza in un altro Comune: uomo del Chietino in manette

Nonostante fosse gravato da provvedimento restrittivo dell’Autorità giudiziaria che lo poneva in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione, un 42enne di Pretoro incurante della prescrizione, usciva di casa senza giustificato motivo pensando di eludere i controlli dei militari della Stazione Carabinieri di Rapino che invece, in flagranza, lo rintracciavano lungo le vie del centro cittadino di quel Comune. Per l’uomo sono scattate le manette e nella decorsa mattinata si è tenuta l’udienza di convalida ove il giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto gli arresti domiciliari dell’indagato, il quale dovrà rispondere anche in relazione ad altri procedimenti penali per recidiva nei fatti per cui veniva arrestato, non essendo la prima volta che evade dal regime restrittivo.

