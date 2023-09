Festival del Cinema di Venezia: l’Abruzzo si presenta sul grande schermo

Il fascino dell’Abruzzo e il suo impegno nel mondo cinematografico saranno al centro dell’attenzione domani, 6 settembre, alle ore 10:00, presso il Padiglione Italia all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia. Il panel, dal titolo “ Regione Abruzzo: è già set. La Film Commission programma i Fondi 2023 “, promette di svelare le iniziative e le visioni della Abruzzo Film Commission per il 2023.

Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, dialogherà con Boris Sollazzo, Vice Direttore de “The Hollywood Reporter”, offrendo uno sguardo approfondito sulle strategie e le opportunità che la Regione offre al settore cinematografico.

L’evento vedrà anche la partecipazione speciale del Sottosegretario al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e mondo dell’arte.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di cinema e per chi è curioso di scoprire le potenzialità dell’Abruzzo in questo settore.