Fiocco azzurro in casa Marinelli – Valenza: a Genova la cicogna porta il piccolo Neri, Italo Matteo

Fiocco azzurro in casa Marinelli – Valenza. Questa mattina, presso l’Istituto pediatrico ‘Giannina ‘Gaslini’ di Genova la cicogna ha portato il piccolo Neri, Italo Matteo per la gioia immensa dei neo genitori, mamma Valeria e papà Guido, giovane pediatra agnonese, figlio del nostro collega Italo. A dare il benvenuto a Neri, i nonni, le zie, gli zii e parenti tutti, ma in modo particolare la bisnonna Maria Antonietta che non vedeva l’ora di apprendere la lieta notizia. Le redazioni de l’Eco, Vittorio Labanca, Maurizio d’Ottavio, Francesco Bottone, si uniscono con un oceanico abbraccio ai neo genitori e ai familiari tutti, e invitano nonno Italo a tirare fuori (finalmente) la famosa cassa di champagne Louis Roederer Cristal stipata in frigo da tempo.

