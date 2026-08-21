Fiocco rosa in casa Marinelli-Vivi: a Sassuolo la cicogna ha portato la bellissima Sveva

Benvenuta, piccola Sveva! Un fiocco rosa che da Sassuolo arriva fino ad Agnone e porta con sé una gioia immensa. È venuta alla luce all’ospedale di Sassuolo Sveva, accolta dall’amore di mamma Marika Vivi e papà Giovanni Marinelli.…

Benvenuta, piccola Sveva!

Un fiocco rosa che da Sassuolo arriva fino ad Agnone e porta con sé una gioia immensa. È venuta alla luce all’ospedale di Sassuolo Sveva, accolta dall’amore di mamma Marika Vivi e papà Giovanni Marinelli.

Una felicità che si è subito moltiplicata coinvolgendo i nonni Daniele, Morena, Beppi e Fausta e gli zii Filippo e Teresa. Festa grande anche ad Agnone, dove Giovanni, ingegnere in Emilia, è molto conosciuto e stimato.

A Sveva il più affettuoso benvenuto della redazione de l’Eco, con l’augurio che la sua vita sia lunga, luminosa e piena di meravigliose scoperte. A mamma Marika e papà Giovanni, ai nonni e a tutta la famiglia, le nostre più sincere e affettuose congratulazioni.