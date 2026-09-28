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lunedì 28 Settembre 2026
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Auguri

Fiori d’arancio per Annachiara e Antonio, tantissimi auguri dagli amici di sempre

Annachiara Amendola e Antonio Pannunzio, hanno detto "sì" nella chiesa di San Francesco, nel cuore del centro storico di Agnone, coronando così il loro sogno d'amore. A certificare e benedire la loro unione il parroco, don Paolo Del…

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Annachiara Amendola e Antonio Pannunzio, hanno detto “sì” nella chiesa di San Francesco, nel cuore del centro storico di Agnone, coronando così il loro sogno d’amore. A certificare e benedire la loro unione il parroco, don Paolo Del Papa. I migliori auguri di ogni bene ai novelli sposi, ai genitori dello sposo Debora e Pasquale, ad Anna e Pasquale genitori della sposa, e a tutti i parenti dalla redazione. 

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