Riqualificazione energetica, 185mila euro al Comune di Pescopennataro

Il Comune di Pescopennataro comunica l’accoglimento della richiesta di incentivo, ai sensi del D.M. 7 agosto 2025, relativa all’intervento di riqualificazione energetica degli edifici pubblici. La dotazione finanziaria intercettata dall’amministrazione guidata da Pompilio Sciulli è di 185mila euro.

«Le risorse – spiega lo stesso sindaco – sono destinate a diversi interventi di efficientamento energetico, tra cui la sostituzione degli infissi e delle chiusure trasparenti; l’ ammodernamento ed efficientamento dei sistemi di illuminazione; l’installazione di sistemi di gestione e controllo automatico degli impianti (building automation) e l’installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento solare». «Un intervento significativo che consentirà di migliorare l’efficienza energetica dell’immobile, ottimizzare i consumi e favorire una gestione più moderna e sostenibile degli impianti» aggiunge il sindaco Sciulli. E in chiusura: «Si prosegue così nel percorso intrapreso, volto alla riqualificazione del patrimonio pubblico e alla realizzazione di interventi concreti a beneficio della comunità».