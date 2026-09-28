Presentosa d’Abruzzo gigante a Civitaluparella: l’arte del ferro battuto incontra quella del gruppo folk “Rintocco Molisano”

La comunità di Civitaluparella ha ospitato la terza estemporanea del ferro battuto. Una manifestazione che ha visto l'intero paese animarsi grazie al lavoro e alla maestria di artigiani e fabbri giunti da varie parti d'Italia per realizzare in…

La comunità di Civitaluparella ha ospitato la terza estemporanea del ferro battuto. Una manifestazione che ha visto l’intero paese animarsi grazie al lavoro e alla maestria di artigiani e fabbri giunti da varie parti d’Italia per realizzare in ferro battuto la Presentosa, il gioiello simbolo della tradizione abruzzese.

«Voglio rivolgere un sincero plauso all’amministrazione comunale, alla sindaco Diana Peschi, all’associazione Culturale Calliope e al suo presidente Rocco Ciarico, a tutti gli artigiani, ai volontari e ai cittadini che hanno unito le forze per regalare a Civitaluparella e all’intero territorio un vero e proprio modello virtuoso per valorizzazione dei piccoli comuni. – commenta il consigliere regionale Alessio Monaco che ha preso parte all’evento – È stato inoltre un grande piacere incontrare e ascoltare la professoressa Adriana Gandolfi, antropologa e studiosa d’arte orafa, che con grande passione ci ha guidati alla riscoperta della storia, della simbologia e del significato profondo della Presentosa d’Abruzzo».

Nel corso dell’evento anche l’apprezzata esibizione del gruppo folk “Rintocco Molisano” di Agnone.