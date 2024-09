Alle 22,30 circa la squadra Vigili del Fuoco di Termoli è intervenuta in via Elba a Termoli (CB) per un incidente stradale frontale tra due autovetture una Ford e una Fiat.

Il conducente della Ford Fiesta, unico occupante, è stato trasportato all’ ospedale di Termoli dal 118, mentre sulla Fiat Punto vi erano tre occupanti e soli per uno di questi si è reso necessario il trasporto presso l’ospedale dal 118. Sul posto anche i Carabinieri di Termoli per quanto di loro competenza.