Furti in abitazione, giovane molisano finisce dietro le sbarre

Nella giornata di ieri, gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Campobasso hanno dato esecuzione ad un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria di sottoposizione alla restrizione in carcere di un uomo di 29 anni originario di Campobasso, con diversi precedenti penali a carico, tra cui in particolare reati contro il patrimonio.

Il giovane era già stato denunciato da personale della Squadra Mobile per due furti aggravati avvenuti a Ripalimosani, uno in una abitazione privata e l’altro in un locale adibito a magazzino dove erano state sottratte varie attrezzature da cantiere.

In entrambi i casi, grazie alle indagini tempestive svolte dagli Agenti, impegnati quotidianamente nell’attività di repressione e prevenzione dei reati, in particolar modo di quelli di natura predatoria, è stato immediatamente individuato l’autore dei due furti.

Il provvedimento della restrizione in carcere è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Campobasso a seguito di sentenza della Corte di Appello del Capoluogo.

Nel pomeriggio di ieri il giovane è stato quindi associato alla Casa Circondariale di Foggia per espiare la pena di 1 anno e 11 giorni di reclusione.