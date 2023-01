Furto di abbigliamento in un centro commerciale, denunciate due donne

Alle prime luci del mattino il personale della locale stazione Carabinieri, unitamente a personale dell’Aliquota Operativa del NOR della Compagnia di Lanciano e la collaborazione della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara ha eseguito così come disposto da decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, perquisizioni interno due abitazioni container site in area parcheggio località Rancitelli di Pescara.

A conclusione dell’attività, venivano così recuperati capi proventi di furto perpetrato nel mese di novembre presso un centralissimo esercizio commerciale di abbigliamento della città Frentana. Le attività investigative condotte dal personale della Stazione di Lanciano collaborati da personale Aliquota Operativa, dopo attenta disamina dei video e delle testimonianze raccolte, hanno condotto alla individuazione di due persone di sesso femminile che, con destrezza e disinvoltura, riuscirono a portare via due giacche griffate di cospicuo valore. Le due donne venivano così individuate e deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano alla quale dovranno rispondere del reato di furto aggravato.