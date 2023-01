Nevica in Alto Molise e Vastese, i mezzi spazzaneve assicurano la percorribilità e i rifornimenti di carburante

La perturbazione atlantica che interessa la nostra Penisola causerà ancora piogge sparse, soprattutto sulle regioni centro-meridionali tirreniche e all’estremo Nord-Est; le precipitazioni saranno accompagnate da un notevole rinforzo della ventilazione dai quadranti occidentali, specie sui settori tirrenici ed appenninici. Oggi l’elemento perturbato si sposterà verso i Balcani, con piogge residue e ventilazione nord-occidentale ancora sostenuta al Meridione, mentre sul resto del Paese la rimonta dell’alta pressione porterà un miglioramento e temperature in generale calo. Mercoledì, ad un iniziale fase stabile, farà seguito un peggioramento a fine giornata sul Settentrione, per l’arrivo di una seconda veloce perturbazione atlantica.

LE PREVISIONI PER OGGI

Martedì 10 gennaio 2023

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli, nevicate al di sopra di 1000-1200 m sull’Appennino, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale diminuzione nei valori minimi, anche sensibile o localmente marcata. Venti: da forti a burrasca nord-occidentali localmente sui settori adriatici, localmente forti nord-occidentali sui restanti settori.

Mari: agitati.

TENDENZA PER DOMANI

SITUAZIONE: l’area depressionaria che ha interessato il nostro Paese tende a spostarsi verso i Balcani, favorendo un generale miglioramento, eccetto sulle regioni meridionali e su quelle del medio versante Adriatico dove, oggi, saranno ancora presenti precipitazioni; nel contempo la forte ventilazione settentrionale, presente al Centro-Sud, comincerà ad attenuarsi con residue raffiche sulla parte più estrema del meridione, Domani, ad un iniziale fase stabile, farà seguito un nuovo peggioramento in serata, per l’arrivo di un transiente di origine atlantica, che apporterà, dapprima, locali precipitazioni al Nord e sulla Toscana, in rapido spostamento, giovedì al resto del Centro e poi al Sud. In tale contesto, la ventilazione rinforzerà nuovamente dai quadranti occidentali con raffiche più intense sulle due isole maggiori. Le temperature in decisa diminuzione oggi e nei valori minimi di domani, tenderanno a riguadagnare qualche grado nella giornata di giovedì.

Mercoledì 11 gennaio 2023

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.Temperature: minime in generale diminuzione localmente. Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: localmente molto mossi.