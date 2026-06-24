Il vicesindaco di Agnone diventa nonno: è nato a Lodi il piccolo Lorenzo Masciotra

Giorni fa è diventato vicesindaco di Agnone, ma quella soddisfazione elettorale è forse poca cosa rispetto alla gioia vissuta oggi, perché Raffaele Masciotra è diventato nonno. Presso l'ospedale di Lodi, infatti, è nato il piccolo Lorenzo Masciotra. Carissimi…

Giorni fa è diventato vicesindaco di Agnone, ma quella soddisfazione elettorale è forse poca cosa rispetto alla gioia vissuta oggi, perché Raffaele Masciotra è diventato nonno. Presso l’ospedale di Lodi, infatti, è nato il piccolo Lorenzo Masciotra. Carissimi auguri al piccino, alla mamma Denise Livraghi e al papà Enzo Masciotra, ia nonni paterni Daniela e Raffaele, ai nonni materni Francesco e Patrizia, agli zii Luca, Angelo Vittorio, alla bisnonna Maria Lucia, ai bisnonni Mario e Anna Concettina e a tutti i cugini e parenti.