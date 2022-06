Gestione Chalet, fine di un incubo: se l’aggiudica un imprenditore di Roma

Dopo diversi bandi andati a vuoto assegnata la gestione dell’immobile Chalet in località Belsito, ad Agnone. E’ quanto si apprende dal sito del Comune. La struttura, luogo di incontro e divertimento per i giovani del territorio, vede l’aggiudicazione alla ditta ‘Federico Ferranti’ di Roma che gestirà anche il parco avventura. E’ questa l’unica offerta pervenuta a Palazzo Verdi. La nuova proprietà verserà nelle casse del Comune di Agnone un fitto annuo di 4.800 euro. Il nuovo contratto avrà una durata di nove anni più nove rinnovabili. Al momento non si conoscono ulteriori particolari dell’operazione, ma indiscrezioni parlano di nuovi lavori di ristrutturazione pari a decine migliaia di euro. In un recente passato a manifestare la volontà di gestire l’immobile, la famiglia ‘Sorbillo’ di Napoli anche se poi non se ne fece più nulla.

