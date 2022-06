Appalti mensa e pulizie in lire, Il Fatto Quotidiano rilancia denuncia di Andrea Greco (M5S)

Il Fatto Quotidiano on line diretto da Peter Gomez, rilancia la denuncia di Andrea Greco, capogruppo del M5S in Consiglio regionale sugli appalti non sanitari risalenti agli anni ’90 negli ospedali del Molise. Questa mattina il portale del quotidiano ha pubblicato un dettagliato articolo dove Greco evidenzia quanto accade nelle strutture ospedaliere del Molise. Un focus che tira in ballo, tra l’altro, anche il ‘San Francesco Caracciolo di Agnone’. Di seguito il link dove poter leggere il pezzo integrale:

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/06/19/molise-appalti-per-mense-e-pulizie-negli-ospedali-prorogati-senza-gara-dagli-anni-novanta-la-denuncia-dei-5-stelle-in-regione-finisce-allanac/6627041/