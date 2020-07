Giornalisti senza Pec, rischiano la sospensione dall’albo

I giornalisti che non posseggono un indirizzo Pec rischiano la sospensione dall’Albo. Lo prevede l’Art. 37 del Decreto Semplificazione approvato il 7 luglio 2020 dal Consiglio dei Ministri. Sempre l’Art. 37 prevede per gli Ordini Professionali l’obbligo di diffida ad adempiere entro 30 giorni.

La norma ha, di fatto, modificato l’Art. 16 del Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008, che disponeva per gli iscritti agli Ordini Professionali l’obbligo di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata. Un obbligo disatteso anche perché la normativa non prevedeva una specifica sanzione per gli inadempienti. Il Decreto Semplificazione ha colmato la lacuna.

L’OdG Molise invita tutti i suoi iscritti non ancora in regola a dotarsi di un indirizzo Pec e a comunicarlo con sollecitudine.